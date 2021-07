Mulher joga filha de prédio em chamas para salvar criança na África do Sul; veja vídeo

Vítima estava em edifício incendiado por saqueadores na cidade de Durban; país africano registra protestos violentos que deixaram mais de 70 mortos até esta terça

Irfaan Hassan/Youtube/Reprodução de vídeo Menina foi jogada de prédio, mas passa bem



Uma mulher presa em um edifício incendiado durante protestos violentos na África do Sul precisou jogar a própria filha do prédio para salvar a criança na tarde desta quarta-feira, 14, na cidade de Durban. Imagens gravadas por pessoas que ajudavam no resgate das vítimas mostram o momento no qual ela joga a criança de dentro do prédio em direção ao braço de outra mulher em uma sacada. Em seguida, a menina é jogada para um grupo de pessoas que estava no chão. Segundo o jornal britânico Evening Standard, a mãe e a filha passam bem, assim como os outros moradores do prédio, que foram retiradas do local com ajuda de escadas. Até o momento, a escalada de violência no país africano, iniciada na última semana, deixou pelo menos 72 pessoas mortas e mais de 1,2 mil presos. A maior parte das vítimas moravam nas províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng.