França tem busca recorde por vacina um dia após anunciar que só imunizados entrarão em bares

Presidente Emmanuel Macron afirmou na segunda-feira, 12, que passaporte sanitário será exigido para entrada em bares, restaurantes e até mesmo transporte público em agosto

YAGO FROTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Procura por vacina ultrapassou marca de dois milhões após anúncio do presidente Macron



O primeiro-ministro da França, Jean Castex, afirmou nesta terça-feira, 13, que o país bateu recorde de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em um dia, com 792.339 doses. O número é levemente maior do que o recorde anterior, de 752.795, registrado em 18 de junho. “Este ímpeto deve se amplificar e continuar nas próximas semanas. Seja vacinado”, pediu Castex em publicação nas redes. A corrida para se vacinar ocorre um dia após o presidente Emmanuel Macron anunciar que um “passe sanitário” comprovando a imunização será exigido para que os franceses entrem em bares e restaurantes a partir do mês de agosto. A exigência passa a valer a partir do dia 21 para qualquer pessoa com mais de 12 anos que queira ir a shows, eventos públicos ou entrar em ônibus e trens.

Pouco após o anúncio de Macron, uma das plataformas de agendamento dos imunizantes chegou a ficar fora do ar por causa do fluxo de agendamentos. Segundo o jornal Le Monde, o site Doctolib registrou mais de dois milhões de apontamentos para os imunizantes da segunda-feira até a tarde desta quarta-feira, 14. A expectativa do governo é de que o número de vacinados suba para quase 5 milhões por semana nos próximos dias. O anúncio do presidente dividiu políticos locais no país. Alguns deles, como a deputada Valérie Rabault, considerou a medida como “injusta e capaz de danificar a recuperação da França”. Até o momento, segundo dados do Our Wolrd In Data, 24,4 milhões de pessoas na população de 67 milhões de habitantes tiveram a imunização completa.