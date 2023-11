Mulher judia é esfaqueada na porta de casa na França

Polícia encontrou suástica pichada na residência; casos de antissemitismo têm crescido no país desde o início do conflito entre Israel e Hamas

Ozan KOSE / AFP Cartaz representando a bandeira de Israel com uma suástica nazista dentro da Estrela de David, durante uma manifestação em apoio aos palestinos



Uma mulher judia de 30 anos foi esfaqueada na porta de sua própria casa neste sábado, 4, na cidade de Lyon, na França. Em seu depoimento à polícia, ela contou que um homem tocou a campainha e, assim que ela atendeu a porta, o agressor a esfaqueou duas vezes. De acordo com ela, ele tinha o rosto coberto parcialmente e uma usava uma roupa escura. Ele fugiu logo depois do crime e não foi encontrado até o momento. Ao chegar o local, a polícia encontrou uma suástica grafitada na porta, o que para eles configura um crime de antissemitismo. O prefeito de Lyon, Grégory Doucet, prestou solidariedade à jovem por meio das redes sociais. “Uma mulher judia foi esfaqueada neste sábado. Um símbolo anti-semita foi encontrado na porta de sua casa. O aumento dessa violência é inexplicável. Todo meu apoio à vítima e seus familiares”, disse. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas no dia 7 de outubro, a polícia francesa tem recebido denúncias de antissemitismo e islamofobia pelo país. Na última terça-feira, 31, lojas e edifícios em quatro bairros de Paris, capital do país, amanheceram com estrelas de Davi pichadas nas fachadas, na cor azul. Esse gesto era utilizado pelos nazistas na década de 1930, como forma de destilar anti-semitismo.

Une femme de confession juive a été poignardée ce samedi. Une inscription antisémite a été retrouvée sur la porte de son domicile. Un tel déferlement de violence est inqualifiable. Tout mon soutien à la victime, à ses proches. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 4, 2023

*Com informações da Reuters