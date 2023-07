Mulher vence competição nos EUA ao devorar 34 hambúrgueres em 10 minutos

Esta foi a nona vez – e a segunda consecutiva – que Molly Shuyler, natural do Estado de Maryland, venceu a disputa

A americana Molly Schuyler venceu nesta segunda-feira, 3, uma competição anual de devorar hambúrgueres realizada em Washington, em razão do Dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado nesta terça-feira, 4, ao comer 34 unidades do sanduíche em dez minutos. Esta foi a nona vez – e a segunda consecutiva – que Shuyler, natural do Estado de Maryland, venceu a disputa, organizada anualmente por uma hamburgueria da capital americana. Ela recebeu o prêmio de US$ 2 mil (R$ 9,57 mil). A participante superou Dan “Killer” Kennedy, do Estado da Pensilvânia, que ficou com a segunda colocação, ao comer 32 hambúrgueres. Por outro lado, a vencedora ficou distante de seu resultado em 2022, quando ingeriu 37 sanduíches. Nos EUA é comum a realização de competições de ingestão de grandes quantidades de comida em velocidade. A mais popular, por ocasião do feriado de 4 de julho, é a promovida pela rede de cachorros-quentes Nathan’s, em Nova York. O lendário Joey Chestnut foi o vencedor da disputa realizada no ano passado, ao ingerir 63 sanduíches em dez minutos.

*Com informações da EFE.