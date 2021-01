Mundo chega a 84 milhões de casos de Covid-19, diz OMS

No mesmo período, a organização também contabilizou 3.532 novas mortes, que elevam para 1.843.293 o total de óbitos causados pela doença

EFE Os EUA são o país com mais casos e mortes causadas pela doença



A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou 320 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 84.233.579 o total de contágios confirmados desde o início da pandemia. Entretanto, os números foram contabilizados sem o temido impacto das infecções durante as festas de fim de ano em muitos países. No mesmo tempo, a OMS também contabilizou 3.532 novas mortes causadas pela doença, que elevam para 1.843.293 o total de óbitos, o que também mostra estabilidade, embora os números costumem disparar perto de cada fim de semana.

A região mais afetada pela pandemia é a América, com 36,9 milhões contágios e 878,7 mil mortes, enquanto a Europa acumula 27 milhões de casos e 591 mil óbitos. Por países, os Estados Unidos lideram o número de contágios, com 20.470.169, seguidos por Índia (10,3 milhões), Brasil (7.733.746), Rússia (3,2 milhões) e Reino Unido (2,6 milhões). Em número de mortes, os EUA também aparecem na frente, com 348.962, e o Brasil, em segundo lugar, com 196.018, seguidos por Índia (149,8 mil), México (127,2 mil) e Itália (75,3 mil).

*Com informações da EFE