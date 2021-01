Rainha Elizabeth cancela festas de 2021 no Palácio de Buckingham por conta da Covid-19

Decisão foi tomada depois que a Inglaterra entrou em um novo bloqueio devido ao avanço da pandemia

Reprodução/Instagram/theroyalfamily Rainha Elizabeth decidiu cancelar todos as festas programadas para 2021



Todos os anos, é costume que sejam realizadas festas no jardim no Palácio de Buckingham, na Inglaterra, com o intuito de agradecer os trabalhadores que prestaram algum tipo de serviço importante para o país, mas, por conta da pandemia da Covid-19, a rainha Elizabeth II, de 94 anos, decidiu cancelar todas as festas que aconteceriam no palácio e em Edimburgo durante o ano de 2021. Segundo divulgado pelo site britânico Daily Express, a atitude foi tomada depois que a Inglaterra entrou em um novo bloqueio devido ao número de casos da doença. De acordo com Richard Fitzwilliams, um especialista em família real, o cancelamento desses eventos deve entristecer a rainha. “As festas no jardim do Palácio de Buckingham são uma maneira maravilhosa de recompensar aqueles que prestaram serviços valiosos à comunidade. Eles fazem parte do ano real que, infelizmente, tem que mudar temporariamente devido à devastação dessa doença mortal”, comentou Richard. A notícia pegou muitos britânicos de surpresa. Enquanto uns lamentam por Elizabeth não poder comemorar seus 95 anos, outros acreditam que essa foi a atitude mais sensata a se tomar.