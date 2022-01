Mundo registra 3,79 milhões de casos diários de Covid-19 e bate novo recorde

Brasil aparece em quinto lugar entre os países com mais infectados; Alemanha teve o dia com mais casos desde o início da pandemia

Damien MEYER / AFP

Com o avanço da variante Ômicron, o mundo bateu mais um recorde de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram 3,79 milhões de infecções registradas na quarta-feira, 19, segundo a plataforma Our World in Data. Antes, o maior número de casos diários da doença havia sido em 13 de janeiro, com 3,67 milhões. O Brasil aparece em quinto lugar entre os países com mais infectados. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o país registrou 204.854 casos e 338 mortes nas últimas 24 horas. Já a Alemanha contabilizou o recorde de infecções desde o início da pandemia, com 139 mil testes positivos em 24 horas. No entanto, os Estados Unidos foram o país com mais casos diários, 979 mil em 24 horas, seguido pela Índia, com 317 mil.