Mundo registra mais 225 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

Os dados divulgados no boletim diário da OMS representa uma queda significativa em relação aos dias anteriores, mas é prematuro falar em freio no avanço do novo coronavírus

EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI Mais de 1 milhão de pessoas morreram em todo o mundo em decorrência da Covid-19



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quarta-feira, 30, que registrou 3,7 mil novas mortes provocadas pela Covid-19 e 225 mil infecções nas últimas 24 horas, elevando para o total de 33,4 milhões de casos desde o começo da pandemia. Ontem, a entidade avisou que o planeta chegou a um milhão de óbitos em decorrência do novo coronavírus. Os dados divulgados no boletim diário da OMS representa uma queda significativa em relação aos dias anteriores, mas é prematuro falar em freio no avanço do novo coronavírus, já que os números diários costumam ser baixos no meio de cada semana e voltam a subir no final.

Mais da metade das mortes por Covid-19 foram registradas no continente americano, totalizando 552 mil óbitos, seguido pela Europa (235 mil), sul da Ásia (114 mil) e Oriente Médio (61 mil). A curva global de mortes diárias permaneceu relativamente estável desde o início da pandemia em março, com entre 5 mil e 6 mil mortes por dia apesar do aumento de casos, o que significa que a letalidade da doença diminuiu ao longo do tempo, especialmente em comparação com os primeiros meses. Os Estados Unidos, com sete milhões de casos e uma curva de contágio que poderia indicar um terceiro pico de infecções, é o país mais afetado do planeta, seguido pela Índia com 6,2 milhões e o maior número de novos casos diários, ainda perto de 100 mil.

Metade dos dez países mais afetados no mundo em número absoluto são latino-americanos: Brasil está em terceiro lugar (4,7 milhões de casos), Colômbia em quinto (818 mil), Peru em sexto (808 mil), México em sétimo (733 mil) e Argentina em oitavo (723 mil). Os pacientes recuperados no planeta ultrapassam os 25,2 milhões e o número de casos graves e críticos aumentou ligeiramente nos últimos dias, que atualmente é de 66 mil, 1% dos pacientes ainda não receberam alta.

*Com informações da Agência EFE