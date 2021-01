Mundo registrou 9.921 mortes por Covid-19 no primeiro dia de 2021, diz OMS

Dessa forma, o total de vítimas da doença em todo o planeta saltou para 1.815.433; em comparação aos números do dia 31 de dezembro de 2020, houve queda

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Os Estados Unidos são o país com mair mortes causadas pela doença.



O mundo registrou 9.921 mortes por Covid-19 ao longo do primeiro dia de 2021, de acordo com informações divulgadas neste sábado no painel de dados sobre a pandemia da Organização Mundial de Saúde (OMS). Dessa forma, o total de vítimas da doença em todo o planeta saltou para 1.815.433. Na comparação, com a véspera, 31 de dezembro, houve queda na quantidade de óbitos notificados, já que o último dia de 2020 teve 13.997 mortes, de acordo com os dados da OMS. Ao longo do dia 1º de janeiro, segundo a mesma fonte, foram contabilizados 470.046 casos de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), o que faz a quantidade de positivos desde o início da pandemia chegar a 82.356.727.

No momento, uma das principais preocupações da OMS se refere ao continente africano, que vem apresentando uma curva de contágio em maior tendência de alta. Ontem, a região foi responsável por 24 mil novos casos positivos, segundo a OMS. Embora a quantidade ainda seja menor que a diária registrada nas Américas (118 mil) e Europa (cerca de 262 mil), a África é a única que apresentou um recorde de casos em um mesmo dia. Atualmente, a OMS indica que o mundo tem quase 60 milhões de recuperados da infecção, e 22 milhões de casos ativos, com 0,5% dos infectados neste momento estando em estado grave ou crítico.

*Com informações da EFE