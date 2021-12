Mundo ultrapassa 1 milhão de casos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo

Plataforma ligada à Universidade de Oxford volta a apontar quantidade milionária de infecções pelo coronavírus; segundo a OMS, situação pode se tornar realidade constante em breve

Reprodução/Our World in Data Gráfico da plataforma Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford, aponta que o mundo atingiu a marca diária de um milhão de casos de Covid-19 em dois dias consecutivos



A marca de 1 milhão de casos diários de Covid-19 no mundo, que nunca havia sido alcançada até a última segunda-feira, 27, quando foram registrados 1,49 milhão de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, segundo a plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford, pode se tornar uma constante nos próximos dias. O gráfico da última terça-feira, 28, aponta que, pelo segundo dia consecutivo, o planeta ultrapassa a marca milionária de contágio pela Covid-19, tendo contabilizado novos 1,31 milhão de casos. A plataforma aponta ainda que, desde 14 de agosto, o mundo ficava abaixo da marca de 800 mil casos diários, mas que superou a marca em 22, 23 e 24 de dezembro, além dos dois novos e maiores recordes nesta semana.

A previsão de recorde milionário diário também é feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que usa os seus próprios cálculos e gráficos e que ainda não apontou que o planeta tenha chegado a essa marca. Segundo a instituição, o mês de dezembro teve recordes acima de 900 mil casos diários de Covid-19 no mundo durante quatro dias seguidos, de 22 a 25, no auge da variante Ômicron, considerada mais transmissível. Os gráficos da OMS mostram que em 24 de dezembro foram registrados 962 mil casos. A OMS ainda aponta que, até a chegada da variante Ômicron, o máximo de casos diários havia sido registrado em 23 de abril, em plena onda da variante Delta, em regiões como o sul da Ásia, quando foram contabilizados 894 mil novos contágios no mundo. Apesar do alto número, a quantidade de mortes diárias se mantém estável, oscilando entre 4 mil e 8 mil desde outubro. Os casos de Covid-19 no mundo aumentaram 11% na semana passada, mas as mortes diminuíram 4%, o que pode indicar uma menor gravidade dos casos da nova variante.

*Com informações da EFE