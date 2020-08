Mundo tem 19,4 milhões de casos do novo coronavírus, afirma OMS

O continente americano continua sendo a região mais afetada do mundo, com 10,4 milhões de casos e 385 mil mortes, sendo 212 mil na América Latina

O Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortos e 3 milhões de casos do novo coronavírus



O número de vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia ultrapassou a marca de 19,4 milhões, embora a curva de infecção diária da última semana pareça mostrar alguma desaceleração, de acordo com dados divulgados neste domingo, 9, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Na ausência dos resultados de hoje, nos últimos dois dias foram registrados 280 mil casos diários, quando há uma semana atingiam 300 mil. Desde junho, os números mais altos costumam ocorrer nos finais de semana.

Isso significa que a curva descendente que a pandemia apresentou nos últimos meses mostra uma tendência de queda pela primeira vez desde o início do verão no hemisfério norte e do inverno no sul. O número de mortes desde o início da pandemia já somam 722.285, depois de mais de 6,5 mil serem confirmadas neste sábado, 8. O continente americano continua sendo a região mais afetada do mundo, com 10,4 milhões de casos e 385 mil mortes, sendo 212 mil na América Latina, enquanto a Europa é a segunda, com 3,5 milhões de infecções e 216 mil óbitos.

Em seguida, vem o sul da Ásia, com 2,5 milhões de casos, o Oriente Médio, com 1,6 milhão, a África, com 884 mil e Ásia Oriental, que apesar de ser a região de origem da pandemia, na cidade de Wuhan, na China, é a menos atingida, com 365 mil infecções. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado do mundo — com 4,8 milhões de casos, de acordo com dados da OMS, e 159 mil mortes — seguido pelo Brasil, com três milhões de infecções e mais de 100 mil mortos. Os números das autoridades nacionais de saúde, não compilados pela OMS, indicam que 12,7 milhões de pessoas, quase dois terços do total, já se recuperaram da doença, enquanto 1% das pessoas ainda doentes (64 mil de 6,3 milhões) estão em estado grave ou crítico.

*Com Agência EFE