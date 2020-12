Mundo tem menor número de casos diários de Covid-19 em quase um mês

OMS vem registrando queda no número de casos diários da doença

REUTERS/Charles Platiau A Europa é o segundo continente com mais casos da doença.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que nas últimas 24 horas foram registrados 460.376 novos casos de Covid-19 no mundo, sendo o menor número de novas notificações desde o dia 10 de novembro, quando o total de novos casos foi de 451.430. Os registros aconteceram no quarto dia consecutivo de queda no número de contaminados registrados no mundo. Segundo a OMS, o último dia de alta foi no último domingo, 29, quando foram registrados 636.665 casos. Na última terça, também foram notificadas 8.001 novas mortes, 22 a menos do que no dia anterior. O número de óbitos também está no quarto dia consecutivo de queda.

Desde o início da pandemia, o total de casos de Covid-19 registrados é de 63.360.234. As Américas são a região mais afetada pela doença, com 26,8 milhões de infecções e 727.679 vítimas fatais. A Europa, com 19,05 milhões de casos e 426.892 óbitos é o segundo continente mais afetado. O Brasil é o terceiro país com mais casos, tendo 6,3 milhões de contaminados, e o segundo com mais mortes, com 173.817 vítimas fatais. A OMS informou ainda que o número de curados é de 44,7 milhões. Além deles, existem 18,2 milhões de casos ativos, com 0,6% deles sendo pessoas em estado grave ou crítico por conta da doença.

*Com informações da EFE