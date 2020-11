Mundo ultrapassa 62 milhões de casos de Covid-19, informa OMS

Mortes causadas pelo coronavírus chegam a 1.456.621 em todo o planeta; Estados Unidos lideram lista de países com mais óbitos e casos do novo coronavírus desde o início da pandemia

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/11/2020 Brasil está em terceiro colocado entre os países com a maior quantidade de casos de Covid-19 em todo o mundo



O mundo ultrapassou 62 milhões de casos de Covid-19 neste domingo, 29. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), são 62.515.111 pessoas infectadas pelo novo coronavírus em todo o planeta até esta tarde. A parcela de indivíduos recuperados já atinge 39.982.970. Por sua vez, o total de mortes em decorrência da doença chegou a 1.456.621. Até o momento, os Estados Unidos lideram a lista de países com o maior número de casos e mortes por Covid-19. Atrás dele, registrando o segundo maior número de casos é a Índia, seguida por Brasil, Rússia e França. O país norte-americano contabiliza 13.311.029 casos de Covid-19 e 265.940 mortes. Na índia, há 9.392.919 casos registrados e 136.696 óbitos. Ocupando a terceira colocação entre as nações com a maior quantidade de infectados, o Brasil acumula 6.290.272 pessoas contagiadas pelo coronavírus e 172.561 mortes. Tanto a Rússia, quanto a França ultrapassam 2 milhões de infectados, contabilizando, respectivamente, 2.269.316 e 2.208.699 casos e 39.527 e 52.127 óbitos.

Brasil

De acordo com os dados das secretarias estaduais de Saúde, o Brasil registrou 172.561 mortes por coronavírus desde o início da pandemia até este domingo, 29. A taxa de mortalidade do vírus no país é de 2,7%. O número total de casos é de 6.290.272. Entre os estados com a maior quantidade de infectados estão São Paulo, com 1.238.094 casos e 42.048 mortes e Minas Gerais, com 412.996 casos e 9.990 óbitos. A Bahia aparece em terceira colocação, com 398.504 infectados e 8.227 mortes, seguida por Santa Catarina, com 355.950 casos e 3.701 óbitos e Rio de Janeiro, com 352.760 contagiados e 22.539 mortes.