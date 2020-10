Mundo ultrapassa a marca de 36 milhões de infectados pelo novo coronavírus

Os gráficos apresentados pela OMS, no entanto, indicam uma estabilização do contágio no continente americano, que chegou ao pico diário recente de 120 mil casos, mas tem girado em torno de 80 mil

EFE/FERNANDO BIZERRA O planeta superou a marca de 36 milhões de contaminados



O mundo superou a marca de 36 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, ao registrar ao longo de ontem mais 273.342, em dia de notificação de 4.431 mortes por Covid-19, de acordo com dados apresentados nesta quinta-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Com isso, o total de resultados positivos em teste para o patógeno, contabilizados desde o início da pandemia, até às 11h24 (de Brasília) de hoje, é de 36.002.827. Já a quantidade de óbitos no último levantamento feita pela agência alcançou a marca de 1.049.81. Os dados preliminares referentes a essa quinta-feira, no entanto, indicam que o planeta quebrará o recorde de casos em um mesmo dia. No início da tarde, o painel online da OMS indicava 338.779 infecções. A maior quantidade era da última sexta-feira, com 330.340.

A América segue sendo a região mais afetada do planeta, com 17,3 milhões de casos e 576 mil mortes, seguida pelo Sul da Ásia (7,6 milhões de casos e 123 mil mortes), e a Europa (6,4 milhões de casos e 242 mil casos). Os gráficos apresentados pela Organização Mundial de Saúde, no entanto, indicam uma estabilização do contágio no continente americano, que chegou ao pico diário recente de 120 mil casos, mas tem girado em torno de 80 mil. Atualmente, ainda segundo a OMS, 67 mil pessoas apresentam estado grave ou crítico por causa da Covid-19 no mundo, o que representa 1% dos casos ativos.

*Com informações da Agência EFE