Trump critica novo formato e diz que não participará de debate virtual

Candidato à reeleição, o republicano chamou o novo formato de ‘ridículo’; debate está marcado para o dia 15 de outubro

A Comissão de Debates Presidenciais dos Estados Unidos definiu, nesta quinta-feira, 8, que o próximo embate entre Donald Trump e Joe Biden será realizado de maneira virtual. A decisão foi tomada após o republicano e outros membros da Casa Branca testarem positivo para a Covid-19. O candidato à reeleição, no entanto, não aprovou o novo formato e afirmou que não participará do próximo debate, marcado para o dia 15 de outubro. “Não vou perder meu tempo com um debate virtual”, disse Trump, em entrevista à Fox News. “Não é disso que se trata um debate. Você se senta atrás de um computador e faz um debate. É ridículo. E então eles cortam você sempre que querem”, complementou.

Gerente de Campanha de Donald Trump, Bill Stepien explicou a decisão do atual líder norte-americano. “Aqui estão os fatos: o presidente Trump postou vários testes negativos antes do debate, então não há necessidade dessa declaração unilateral. Vamos passar essa desculpa triste para resgatar Joe Biden e fazer uma reunião em seu lugar”, cutucou.

A recusa de Trump gerou desconforto do lado democrata. Vice-gerente de campanha de Biden, Kate Bedingfield criticou a decisão do adversário e disse que espera que o debate aconteça. “Biden espera falar diretamente com o povo americano e comparar seu plano para reunir o país e reconstruir melhor com a liderança fracassada de Donald Trump no coronavírus que jogou a economia forte que ele herdou na pior recessão desde a Grande Depressão”, disparou.

Segundo o grupo que gere os encontros entre os candidatos, o objetivo de realizar o encontro virtualmente é “proteger a saúde e a segurança de todas as pessoas envolvidas”. Os candidatos ficarão em locais diferentes, segundo explicou o comunicado da Comissão, que detalhou que apenas a equipe da produção do debate irá para o local previamente marcado para o evento, inclusive, o apresentador Steve Scully, produtor executivo e editor político da emissora “Red C-SPAN”.

O primeiro debate entre Trump e Joe Biden aconteceu na terça-feira, dia 29 de setembro – na ocasião, o democrata foi considerado o vencedor por alguns especialistas. Após o debate do dia 15 de outubro, outro está marcado para o dia 22 do mesmo mês. A votação, por sua vez, acontecerá no dia 3 de novembro.