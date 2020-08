Mundo ultrapassa marca de 23,5 milhões de casos do novo coronavírus

Em todo o planeta, as mortes por Covid-19 totalizam 810.492, representando um aumento de 4.056 óbitos em relação ao dia anterior.

Aloísio Maurício/Estadão Conteúdo Em São Paulo, pessoas circulam de máscara para se proteger da infecção pelo novo coronavírus



Os casos confirmados nesta terça-feira, 25, por exames laboratoriais do novo coronavírus e notificados pelos países à Organização Mundial da Saúde (OMS) ultrapassam a marca de 23,5 milhões. Nas últimas 24 horas, o banco de dados da organização registrou 206.382 novas infecções, número diário visivelmente inferior ao registrado nas últimas semanas. Em todo o mundo, as mortes por Covid-19 totalizam 810.492, representando um aumento de 4.056 óbitos em relação ao dia anterior. Este número também está abaixo da média das últimas semanas.

O continente americano tem mais de 12,5 milhões de casos acumulados, enquanto a Europa ultrapassou as 4 milhões de infecções desde o início da pandemia. Além disso, o continente americano registrou 96 mil casos no último dia e – com exceção da Índia, que é o país onde as contaminações estão aumentando mais rapidamente, com quase 61 mil diários – os países onde o coronavírus continua a se propagar mais rapidamente estão todos nesse continente.

Depois da Índia estão os Estados Unidos (37,8 mil diários), seguidos pelo Brasil (23.421), Peru (9.090), Colômbia (8.044) e Argentina (5.352). Em nono lugar está o México, com quase 4 mil casos. Outros países onde o vírus circula de forma intensa são Rússia, Filipinas, Iraque, Bangladesh e Irã, por ordem de gravidade.

*Com informações da Agência EFE