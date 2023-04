Musk impõe voluntariamente selo azul para contas no Twitter com mais de 1 milhão de seguidores e revolta famosos

Usuários que foram beneficiados se manifestaram para dizer que não apoiam as mudanças do magnata: ‘Lugar triste e desorganizado’ essa rede social se tornou, disse o escritor Neil Gaiman

O magnata Elon Musk começou a impor o selo azul no Twitter para todas as contas que possuem mais de um milhão de seguidores, independente delas terem feito a solicitação ou não. A medida fez com que todos os perfis que tinham perdido o famoso selinho voltassem a ter. Mas, apesar da verificação ser desejada por muitos, não foram todos que ficaram satisfeitos com essa mudança, uma vez que possuir o sele azul significa demonstrar apoio às mudanças de Musk. “Os curiosos, eu não assinei o Twitter Blue. Eu não forneci a ninguém o meu número de telefone. Que lugar triste e desorganizado este [o Twitter] se tornou”, escreveu o escritor Neil Gaiman e o vencedor do Nobel de Economia Paul Krugman. Apesar de não ter nada confirmado, a ação aparenta ser uma tentativa de recuperar a credibilidade do selo azul, após o magnata admitir que estava pagando por algumas contas do Twitter para manter seus selos azuis, como os perfis do escritor Stephen King, o ator William Shatner e o astro do basquete LeBron James, que mantiveram seus selos apesar de não terem se inscrito no serviço de assinatura do site. Na última quinta-feira, 20, Musk tinha avançado com uma promessa de remover a verificação de cerca de 400 mil contas, a menos que se inscrevessem no Twitter Blue – uma assinatura mensal, que custa mais de US$ 8 por mês nos EUA, e oferece sinal de confirmação azul verificado. No Brasil o preço é de R$ 629.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023