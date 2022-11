Musk pede para funcionários do Twitter se prepararem para ‘tempos difíceis’

Novo CEO da rede social também anunciou o fim do trabalho remoto e adiantou que ‘não tem como suavizar as perspectivas econômicas’

REUTERS / SOCIAL MEDIA WEBSITE Musk assume Twitter e já começa a realizar mudanças na plataforma



O novo dono do Twitter, Elon Musk, enviou aos funcionário da empresa um primeiro e-mail de contato. Porém, de acordo com a Bloomberg, as boas-vindas do CEO da plataforma de rede social não foram positivas, ele pediu para que todos se preparasse para “tempos difíceis”, e adianto que não tem como suavizar as perspectivas econômicas do Twitter. A principal receita da empresa são as publicidades. O comunicado foi realizado na noite de quarta-feira, 9. Musk aproveitou esse primeiro contato para ditar novas regras sobre como as coisas vão funcionar na organização, sendo uma delas, o fim do trabalho remoto, e o retorno ao presencial, que deve ser de 40 horas semanais. Ainda há chances de fazer home office, porém, o pedido para tal método de trabalho vai ter que ser diretamente aprovado pelo CEO. Essas mudanças vêm um pouco mais de dez sias após o executivo ter comprado a plataforma e seis dias após o início de um plano de demissão que mandou embora várias pessoas. Uma das promessas de Musk para a plataforma é monetizar o uso da rede social. Para isso, ele já sugeriu a criação da assinatura Twitter Blue, em que os usuários devem pagar US$ 8 por mês para terem a conta verificada com o tão desejado selo azul. “O caminho a seguir é árduo e exigirá trabalho intenso para ter sucesso”, escreveu Musk em sua carta aos funcionário