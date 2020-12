Na Espanha, incêndio em armazém abandonado deixa 2 mortos e 17 feridos

O edifício de três andares era ocupado ilegalmente por cerca de 100 pessoas; alguns moradores tiveram que pular das janelas para fugir do fogo

Reprodução Twitter Bombers O Corpo de Bombeiros da Catalunha continua trabalhando no resgate das vítimas



Nesta quinta-feira, 10, pelo menos duas pessoas morreram durante um incêndio em um armazém na cidade de Badalona, na Espanha. Entre os 17 feridos, 11 tiveram ferimentos leves e já receberam alta, enquanto dois estão hospitalizados em estado crítico e quatro em estado grave. Por meio do seu perfil oficial no Twitter, os bombeiros da região da Catalunha informaram que há o risco de colapso estrutural do edifício de três andares, que estava abandonado, mas era ocupado ilegalmente por cerca de 100 pessoas. Muitas delas tiveram que pular das janelas para escapar do fogo. O chefe do Corpo de Bombeiros da Catalunha, David Borrell, afirmou que outros moradores ainda devem estar presos dentro do armazém, muito provavelmente sem vida. Cerca de 30 equipes seguem trabalhando no local para recuperar outras possíveis vítimas.

Continuem treballant activament a la nau incendiada a Badalona. Durant tot el matí realitzem tasques per valorar l'estructura dels edificis afectats, amb ajuda d'unitat canina @mossos i drons. És essencial garantir la seguretat en la intervenció per l'alt risc d'esfondrament pic.twitter.com/eH4qUQUfxi — Bombers (@bomberscat) December 10, 2020

Incendio en una nave industrial abandonada y ocupada en el barrio del Gorg, Badalona. Esperemos las mejores noticias posibles #Badalona pic.twitter.com/s8cOO1QVa5 — fercarcoe (@fercarcoe) December 9, 2020

*Com informações da EFE