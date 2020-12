Joseph Safra, dono do Banco Safra, morre aos 82 anos

Homem mais rico do Brasil, com uma fortuna de R$ 119,08 bilhões, ‘Seu José’ faleceu de causas naturais

RENATA JUBRAN/ESTADÃO CONTEÚDO Joseph Y Safra Z’L nasceu no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 60



O banqueiro Joseph Safra faleceu nesta quinta-feira, 10, aos 82 anos, de causas naturais. Safra nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil em 1962. No país, ele deu continuidade aos negócios bancários de seu pai, o Grupo Safra, mais conhecido como Banco Safra. Joseph e o irmão dividiram o controle do banco até 2006, quando Joseph comprou a parte de Moise no grupo. Safra compõe a lista dos brasileiros mais ricos da revista Forbes com uma fortuna de R$ 119,08 bilhões. O empresário deixa a esposa Vicky e quatro filhos.

A família de Seu José, como é conhecido, realizará uma reza na sinagoga Beit Yaacov às 11:00 desta quinta-feira. Às 13:00, Joseph será sepultado no cemitério do Butantã, em São Paulo. As cerimônias serão dedicadas a familiares e amigos próximos. Assim com os irmãos, Safra sofreu com o mal de Parkinson em seus últimos anos de vida. Os filhos serão os responsáveis por cuidarem do legado do pai. No Brasil, David cuida da gestão da banco. Jacob, filho mais velho de Safra, é o responsável pela área internacional do grupo. Alberto dividia a gestão com David, mas acabou deixando a instituição após um desentendimento com o irmão. Depois disso, Alberto abriu a gestora de recursos ASA Investments. Única filha de Seu José, Esther é dona da escola judaica Beit Yaacov.