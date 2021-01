Nancy Pelosi é reeleita presidente da Câmara dos EUA

Mesmo sem o apoio de cinco colegas de partido, deputada consegue a vitória por margem de oito votos; definição no Senado será na terça-feira, 5

Erin Scott/EFE Nancy Pelosi faz juramento após ser reeleita presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos



Mais feminina e diversa, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos reelegeu a democrata Nancy Pelosi, 80, à presidência da casa neste domingo, 3. Ela havia passado as últimas semanas buscando assegurar o apoio dos democratas e que a maioria deles estivesse presente na sessão inaugural, mas cinco correligionários decidiram não apoiá-la. Apesar das discordâncias no partido — sobretudo nas alas mais esquerdistas —, Pelosi conseguiu a vitória com 216 votos a favor e 208 contra. “Nosso trabalho continua, mesmo em face desta crise nacional sem precedentes”, disse a deputada, ferrenha opositora de Donald Trump.

O Senado ainda aguarda a definição na terça-feira, 5, de duas vagas na Geórgia. Concorrem a essas cadeiras os republicanos Kelly Loeffler e David Perdue e os democratas Raphael Warnock e Jon Ossof. No dia seguinte, o Congresso deverá ratificar a vitória de Joe Biden como presidente em meio a tensões que se seguem desde a eleição presidencial. Um grupo de 11 senadores republicanos já manifestou que votará contra a certificação do resultado.