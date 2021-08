Nasa adia lançamento de carga da SpaceX devido a furacão Ida

Fenômeno deverá tocar o solo na costa do estado da Louisiana no domingo, 29, e poderá chegar à categoria 4, de uma máximo de 5

Divulgação SpaceX Nasa e SpaceX acompanhavam de perto a umidade e as chuvas nos arredores do Kennedy Space Center, no centro da Flórida



As condições meteorológicas na Flórida motivaram a Nasa a adiar neste sábado, 28, o lançamento de uma missão de abastecimento à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), que seria feita através de uma cápsula Dragon da SpaceX, cuja partida estava prevista para esta madrugada. A próxima oportunidade para o lançamento está prevista para o domingo, às 4h14 (horário de Brasília), informou a Nasa. A presença do furacão Ida nas águas do golfo do México diminuíram em 40% na sexta-feira as chances de condições climáticas favoráveis para o lançamento neste sábado.

Nasa e SpaceX acompanhavam de perto a umidade e as chuvas nos arredores do Kennedy Space Center, no centro da Flórida. Um foguete Falcon 9, com a cápsula de carga acoplada, estava programado para decolar por volta das 4h37, o que teria sido o quarto voo deste propulsor e a segunda missão desta cápsula. Será necessário esperar para ver se as condições meteorológicas serão mais favoráveis na manhã seguinte e se a decolagem não terá de ser adiada novamente devido ao Ida, que deverá tocar o solo na costa do estado da Louisiana no domingo, 29, com ventos de até 225 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC).

O furacão Ida pode chegar à categoria 4 — de um máximo de 5 –, ou seja, “extremamente perigoso” na escala de Saffir-Simpson, que mede ciclones pela força do vento. Especialistas da Nasa disseram na sexta-feira que uma grande variedade de estudos com plantas e animais, entre outros, será realizada com a nova carga que chegará ao laboratório espacial. Entre os destaques, há um estudo sobre prevenção e tratamento da perda de densidade óssea, pesquisa que testará dispositivos de diagnóstico que poderão detectar e mitigar transtornos da visão.

* Com informações da EFE