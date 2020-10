Nasa confirma existência de água na face iluminada da Lua

A Nasa anunciou que o telescópio SOFIA confirmou a existência de água na face iluminada da Lua pela primeira vez. O anúncio foi feito através de uma teleconferência online nesta segunda-feira, 26, às 11h do horário de Brasília. Em seu perfil oficial no Twitter, o administrador da agência, Jim Bridenstine, escreveu: “Ainda não sabemos se nós podemos usá-la como recurso, mas aprender sobre água na Lua é chave para nossos planos de exploração Artemis”. Bridenstine está se referindo ao programa que visa pousar a primeira mulher e o próximo homem na superfície lunar em 2024.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020