Nasa dá presente inusitado de 3,6 milhões de anos para Joe Biden

O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (Democratas), ganhou um presente inusitado da Nasa depois da sua posse realizada na última quarta-feira, 20. Como “empréstimo”, Biden pediu uma pedra de 3,9 milhões de anos que veio diretamente da Lua. De acordo com a agência espacial o empréstimo é “simbólico” e reconhece “gerações de ambições e conquistas”, além de apoiar a exploração que os Estados Unidos estão fazendo na Lua e em Marte. A rocha lunar foi exposta no Salão Oval.

Segundo a Nasa, a pedra foi trazida à terra pelo astronauta Ronald Evans, da Apollo 17, os últimos humanos a pisar na Lua. O pedaço tem 332 gramas da Lua e foi coletado em 1972. “As superfícies irregulares das amostras contêm crateras minúsculas criadas à medida que impactos de micrometeoritos atingiram a rocha com jato de areia ao longo de milhões de ano”, explicou a Nasa.

