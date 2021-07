Nasa diz que asteroide gigante passará perto da Terra nos próximos dias

Agência espacial americana informou que o corpo celeste 2008 GO20 possui entre 97 e 220 metros de diâmetro e uma velocidade de 8.20 km/s

Reprodução/Facebook NASA - National Aeronautics and Space Administration Asteroide deverá passar perto da Terra no próximo sábado



A Nasa, agência espacial norte-americana, informou que um asteroide gigante deve passar perto da Terra nos próximos dias. A previsão da agência é de que o corpo celeste, identificado como 2008 GO20, passe a uma distância de aproximadamente 4,7 milhões de quilômetros no próximo sábado, 24. A Nasa esclareceu que a distância é pequena em relação à medidas astronômicas. O asteroide possui um diâmetro estimado entre 97 metros e 220 metros e está se locomovendo à uma velocidade de aproximadamente 8.20 km/s. Segundo o sistema de monitoramento da agência, outros asteroides deverão passar perto da Terra antes do 2008 GO2020, mas nenhum com tamanho similar ao do corpo celeste. Ainda de acordo com a Nasa, ainda não existe previsão de que a passagem do asteroide seja visível em nenhum ponto da Terra.