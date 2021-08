Nascida com 212 gramas, menor bebê do mundo a sobreviver deixa hospital

Criança passou mais de um ano internada em hospital universitário de Singapura e recebeu alta no mês de julho

Família Xuan/Hospital Nacional de Singapura/Divulgação Bebê recebeu alta no mês de julho



O Hospital Universitário Internacional de Singapura divulgou na última semana imagens da alta de Kwek Yu Xuan, pequena cidadã do país que é considerada por médicos como a menor bebê do mundo. Ela nasceu em junho de 2020 após uma cesariana de emergência quatro meses antes do previsto pesando 212 gramas e tinha, de acordo com a equipe que a atendeu, poucas chances de sobrevivência. Em um comunicado, a instituição de saúde afirmou que “contra todas as chances” ela recebeu alta bem e pesando 6,3 quilos. A criança passou mais de um ano na UTI neonatal da instituição e foi submetida a uma série de tratamentos para sobreviver, mas, de acordo com o hospital, estava “ativa, animada e responsiva” durante o período em que ficou no local.

Apesar da alta, a menina ainda precisa da ajuda de um aparelho para respirar, já que desenvolveu uma doença crônica no pulmão e tem hipertensão pulmonar, doenças comumente associadas ao nascimento de prematuros. Os médicos esperam, porém, que ela melhore ao longo dos meses seguintes. “Estamos muito felizes por essa guerreira e por toda a família dela, assim como estamos orgulhosos do cuidado que conseguimos fornecer. Enviamos nossos melhores desejos à pequena Yu Xuan enquanto ela continua a crescer e desafiar as estatísticas todos os dias”, pontuou nota do hospital. Até o momento, o recorde mundial de menor bebê do mundo a sobreviver registrado no livro Guinness é de uma garota estadunidense nascida com 245 gramas em 2018.