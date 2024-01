Autoridades estão investigando o incidente e buscando identificar os responsáveis pelo ataque

AARON LAU / US NAVY / AFP Esta foto cortesia da Marinha dos EUA, tirada em 19 de outubro de 2023, mostra o destróier de mísseis guiados classe Arleigh Burke USS Carney (DDG 64) derrotando uma combinação de mísseis Houthi e veículos aéreos não tripulados no Mar Vermelho



Um navio foi atingido por um drone nas proximidades do Iêmen, nesta quarta-feira, 17, de acordo com informações divulgadas pela agência de segurança marítima britânica. O dispositivo voador foi responsável pelo ataque, causando danos à embarcação. A localização do incidente foi próxima a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A agência de segurança marítima britânica foi a responsável por relatar o ocorrido, que ocorreu por volta das 16h57, horário local. As autoridades estão investigando o incidente e buscando identificar os responsáveis pelo ataque, contudo, ele acontece em um momento delicado no Oriente Médio, em que as tensões na região aumentaram e que, diariamente, tem havido bombardeios tanto por parte dos Estados Unidos, como do grupo houthis, apoiado pelo Irã e que também está envolvido diretamente nos recentes ataques que tem sido registrados na região.

Navio é atingido por drone nas proximidades do Iêmen