Navio usado em resgates no mar tomba em porto da Escócia e deixa 25 feridos; veja vídeo

Embarcação era utilizada em missões científicas e estava em uma doca seca no momento do acidente; autoridades culpam fortes ventos que atingiram a região

ANDY BUCHANAN / AFP Embarcação tombou e ficou inclinada em um ângulo de 45 graus na doca seca



Um navio tombou em uma doca do porto da cidade de Edimburgo, na Escócia, nesta quarta-feira, 22, deixando pelo menos 25 feridos. O navio, que já participou de missões científicas e era conhecido como “Petrel“, estava em uma doca seca quando tombou por causa dos fortes ventos que atingiam o local. O episódio aconteceu por volta das 5h30 (horário de Brasília), segundo as autoridades locais. A embarcação ficou inclinada em um ângulo de 45 graus. Ao todo, 15 pessoas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região, enquanto outras 10 receberam atendimento no local e foram liberadas. Ao todo, quatro veículos do bombeiros, cinco ambulâncias e uma ambulância aérea foram mobilizados, além de agentes da polícia, da guarda-costeira e equipes de traumatologia. Segundo a imprensa local, o navio pesa 3 mil toneladas e está na doca seca desde 2020. Ele já pertenceu ao falecido cofundador da Microsoft, Paul Allen. A empresa responsável por operar a instalação ainda não se pronunciou.

At least 25 people were injured when a 3,000-tonne #ship toppled over in Edinburgh, #Scotland. 😳🤔pic.twitter.com/uaQQ3X8RoW — Auron (@auron83591234) March 22, 2023

*Com informações da AFP e da Reuters