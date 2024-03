Negociações de trégua entre Israel e Hamas são retomadas no Egito

Acordo poder ser assinado em até 48 horas se o governo de Benjamin Netanyahu aceitar as exigências do grupo terrorista, que incluem o retorno dos palestinos deslocados ao norte de Gaza e o aumento da ajuda humanitária

As negociações para uma trégua entre Israel e Hamas foram retomadas neste domingo, 3, no Egito, durante o Ramadã em Gaza, onde persistem os bombardeios israelenses. Delegações do movimento terrorista islamista palestino Hamas, do Catar e dos Estados Unidos estão na capital egípcia para iniciar “uma nova rodada de negociações”. Os enviados do Hamas precisam decidir sobre a proposta apresentada em Paris no final de janeiro, disse uma fonte próxima do grupo palestino. Esta proposta dos países mediadores — Catar, Estados Unidos e Egito — consiste em uma pausa de seis semanas nos combates e na libertação de 42 reféns em troca de prisioneiros palestinos em Israel. O objetivo é chegar a uma trégua antes do início do mês de jejum muçulmano, que começará em 10 ou 11 de março. “A princípio, os israelenses aceitaram os elementos do acordo”, disse um alto funcionário dos EUA, embora Israel não tenha confirmado.

Um acordo poderia ser assinado “dentro de 24 ou 48 horas” se Israel “aceitar as exigências do Hamas, que incluem o retorno dos palestinos deslocados ao norte de Gaza e o aumento da ajuda humanitária”, disse neste domingo um alto líder do movimento islamista à AFP, em condição de anonimato. Em quase cinco meses de guerra, as operações militares em retaliação ao ataque sem precedentes do Hamas em Israel, em 7 de outubro, deixaram 30.410 mortos na Faixa, a maioria civis, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do território.

No ataque dos comandos do Hamas em solo israelense, cerca de 1.160 pessoas morreram, principalmente civis, segundo uma contagem baseada em dados israelenses. Os islamistas sequestraram cerca de 250 pessoas, das quais 130 ainda estão detidas em Gaza, segundo as autoridades israelenses. O governo do Hamas indicou neste domingo que, nas últimas 24 horas, 90 pessoas morreram em Gaza, 14 delas membros da mesma família, em um bombardeio que destruiu a sua casa em Rafah. Entre os falecidos estão dois bebês gêmeos, Naim e Wisam, de apenas alguns meses. Shehda Abu Anza, sobrinho da família, disse que só havia civis na casa. “Havia talvez mais de 15 crianças na casa de quatro andares.”

O conflito também causou uma catástrofe humanitária, e a fome é “quase inevitável” para 2,2 milhões de pessoas, a grande maioria da população de Gaza, segundo Jens Laerke, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA). O Ministério da Saúde do Hamas relatou a morte de 16 crianças por “desnutrição e desidratação” nos últimos dias. O papa Francisco apelou neste domingo para garantir o “acesso seguro” à ajuda humanitária para a população de Gaza, e o Conselho de Segurança da ONU pediu que a sua entrega “em grande escala” fosse permitida, sem obstáculos.

O fornecimento de ajuda por via terrestre, que depende da autorização israelense, entra em Gaza a conta-gotas, principalmente através de Rafah, a partir do Egito. Confrontados com dificuldades na entrega de ajuda por estrada ao enclave, sitiado por Israel, os Estados Unidos lançaram no sábado um primeiro envio de alimentos, com 66 “pacotes” contendo 38 mil refeições alimentares, em uma operação em colaboração com a Jordânia, segundo um oficial militar americano. Os combates, os bombardeios israelenses, os detritos nas estradas e, por vezes, os saques tornam muito perigoso levar ajuda para o norte da Faixa.

Uma distribuição de alimentos na Cidade de Gaza terminou em tragédia na quinta-feira, depois que soldados israelenses abriram fogo contra uma multidão que avançava contra os caminhões. Segundo o Hamas, 118 pessoas morreram e 760 ficaram feridas. A investigação preliminar “indicou que, após os disparos de advertência para dispersar a debandada, vários saqueadores se aproximaram das forças e criaram uma ameaça imediata” aos soldados, disse neste domingo o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari. Uma equipe da ONU disse ter encontrado um “grande número” de ferimentos a bala em um hospital da cidade onde muitas das vítimas foram internadas.

