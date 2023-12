‘Nenhum governo recebeu herança pior do que essa’, diz Milei em discurso de posse

Argentino recebeu faixa presidencial neste domingo, 10, em Buenos Aires

LUIS ROBAYO / AFP Javier Milei discursa após tomar posse como presidente da Argentina neste domingo (10)



O novo presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou durante seu discurso de posse neste domingo, 10, que “nenhum governo recebeu herança pior do que essa que estamos recebendo agora”. Em meio a um público caloroso, Milei ressaltou que o sistema de restrição à compra de dólares é outra herança do governo que se encerra, e não apenas constitui um pesadelo social, mas implica em altas taxas de juros. “Implica no nível de empregos informais e salários miseráveis”, disse.

“Infelizmente, preciso dizer novamente, não há dinheiro. […] A única forma de sairmos da pobreza é com mais liberdade. Hoje, muitas criaças vão dormir com fome. Só 16% das nossas crianças se formam na escola. Em matéria de saúde, o sistema se encontra completamente colapsado. Os hospitais estão destruídos, os médicos ganham uma miséria e os argentinos não tem acesso a saúde básica.[…] Os desafios que temos são enormes. […] Cem anos de fracasso não são desfeitos em um único dia, mas um dia começa. E hoje, esse dia chegou”, afirmou.

O presidente aproveitou a ocasião para prometer aos presentes que, em um prazo de 18 a 24 meses, “nossa política monetária terá uma mudança”. Ele tomou posse oficialmente neste domingo após vencer uma das disputas eleitorais mais acirradas do país. A cerimônia de posse de Milei começou formalmente às 11h (mesmo horário em Brasília). Após a formalidade, ele se reuniu com o presidente em fim de mandato, Alberto Fernandez, que lhe entregou a faixa e o bastão presidenciais.