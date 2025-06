‘Fordow se foi’, comemora Trump após ataque dos EUA a instalações nucleares iranianas

Presidente dos EUA indicou que as ofensivas não devem continuar, mas deixou claro que o Irã deve ‘parar imediatamente’

Ron Sachs/EFE/EPA/Pool Segundo Trump, todas as aeronaves envolvidas já deixaram o espaço aéreo iraniano e retornam em segurança



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado (21) que as Forças Armadas americanas realizaram ataques aéreos contra três instalações nucleares no Irã: Fordow, Natanz e Isfahan. A ação pode ter marcado a entrada oficial dos EUA na guerra entre Israel e o Irã, embora o mandatário ainda não tenha declaro guerra à república islâmica. Em postagem na rede Truth Social, Trump comemorou o resultado da operação, classificando-a como um “ataque muito bem-sucedido”. Ele afirmou que Fordow, considerada a principal instalação do programa nuclear iraniano por estar localizada sob uma montanha ao sul de Teerã, foi o alvo principal. “Fordow se foi”, escreveu.

Segundo Trump, todas as aeronaves envolvidas já deixaram o espaço aéreo iraniano e retornam em segurança. De acordo com a imprensa americana, os bombardeios contaram com a participação de aviões furtivos B-2 Spirit, que teriam lançado bombas “destruidoras de bunkers” para penetrar as defesas subterrâneas de Fordow. Fontes não oficiais indicam que seis bombas foram usadas contra essa instalação.

O ataque ocorre após mais de uma semana de confrontos aéreos entre Israel e Irã. As Forças Armadas israelenses já haviam anunciado ofensivas para enfraquecer o programa nuclear iraniano e agora contam com o apoio militar direto de Washington.

Trump indicou que os ataques não devem continuar, mas deixou claro que o Irã deve “parar imediatamente” ou enfrentará novas ações. “Agora é a hora da paz”, declarou. Até o momento, o governo iraniano não se pronunciou oficialmente. Um comentarista da TV estatal do país, no entanto, afirmou que cidadãos e militares americanos na região passaram a ser “alvos legítimos”.

