Netanyahu revela que passou por tratamento de câncer de próstata

Netanyahu disse que a mancha identificada na prostata desapareceu completamente

EFE/EPA/ALEX KOLOMOISKY / POOL

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fez uma publicação no X, na manhã desta sexta-feira ( 24), na qual revelou que tratou um câncer na próstata no ano passado.

O israelense afirmou que adiou a divulgação sobre o diagnóstico para evitar que o Irã usasse a informação para propagar notícias falsas, já que estava no auge da guerra. “Graças a Deus, estou saudável. Estou em excelente forma física. Tive um pequeno problema médico na próstata que foi completamente tratado. Graças a Deus, isso já ficou para trás”, escreveu.

Segundo Netanyahu, há um ano e meio ele passou por uma cirurgia para tratar um aumento da próstata, e, desde então, faz acompanhamento medico. No ultimo acompanhamento, foi detectado um tumor maligno em estagio inicial.

“Vocês já me conhecem. Quando recebo informações a tempo sobre um possível risco, quero tratá-lo imediatamente. Isso vale tanto no nível nacional quanto no pessoal. Foi o que eu fiz. Passei por um tratamento direcionado que eliminou o problema sem deixar vestígios”, explicou o primeiro-ministro.

Netanyahu disse que a mancha identificada na próstata desapareceu completamente. “De vocês, cidadãos de Israel, tenho apenas um pedido: cuidem da sua saúde. Façam exames e sigam as orientações médicas. E agora, nesta véspera de sábado, rezo pela recuperação dos nossos feridos no corpo e na alma, e envio a eles um abraço caloroso e votos de plena recuperação em nome de vocês”, escreveu.