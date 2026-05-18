Trump diz estar perto de chegar a um acordo com o Irã e suspende ataque

O presidente norte-americano planejava lançar ofensiva contra o país persa na terça-feira (19)

DOUG MILLS / POOL / AFP Trump disse haver 'boa chance' de negociar paz com o Irã



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18), que ocorreram desdobramentos positivos nas negociações com o Irã, citando que está perto de chegar a um acordo com o país persa.

“Há uma boa chance de negociarmos um acordo”, disse o presidente norte-americano em coletiva durante lançamento da expansão do TrumpRx.gov, website operado pelo governo dos Estados Unidos que oferece medicamentos.

Adiamento de ataque ao Irã

Trump disse que “em alguns momentos chegou a pensar que estava muito perto de fechar um acordo com o Irã”, mas acabou não dando certo.

“Desta vez é um pouco diferente”, afirmou. O presidente norte-americano disse que planejava um grande ataque ao Irã, mas o adiou “por algum tempo, talvez para sempre“.

Mais cedo, o republicano já havia afirmado que as “negociações eram sérias” com o Irã e citou expectativa de que um acordo “muito aceitável” seja alcançado, razão pela qual decidiu suspender um ataque militar planejado contra Teerã, originalmente previsto para ocorrer na terça-feira (19).