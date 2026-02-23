Nevasca nos EUA afeta mais de 40 milhões, provoca rajadas de vento de 90 km/h e cortes de energia

Entre 40 e 50 cm de neve caíram sobre a maior parte da cidade e eram esperados entre quatro e sete centímetros adicionais até as 20h locais (22h em Brasília)

ANGELA WEISS / AFP Uma pessoa atravessa a Ponte do Brooklyn durante uma tempestade de inverno na cidade de Nova Iorque



Mais de 40 milhões de pessoas enfrentam nesta segunda-feira (23) uma nova grande tempestade de neve no nordeste dos Estados Unidos, onde os governadores de oito estados declararam situação de emergência. Com até 90 centímetros de neve, rajadas de vento de aproximadamente 90 km/h e a visibilidade reduzida, a tempestade provocou desde a madrugada o cancelamento de voos e o corte de energia elétrica em milhares de residências e estabelecimentos comerciais da região, especialmente na cidade de Nova York.

“Segundo as previsões atuais, o pior já passou”, anunciou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, em uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda. Entre 40 e 50 cm de neve caíram sobre a maior parte da cidade e eram esperados entre quatro e sete centímetros adicionais até as 20h locais (22h em Brasília), segundo indicou.

O aeroporto de Providence, em Rhode Island, registrou o recorde de 83 cm de neve e não se descartava que os acumulados alcançassem os 90 cm ao longo da tarde. Em Nova York, a circulação de veículos não essenciais foi novamente autorizada desde o meio-dia desta segunda, mas os deslocamentos continuavam sendo considerados perigosos.

No período da tarde, mais de seis mil voos com origem ou destino nos Estados Unidos tinham sido cancelados e outras centenas registravam atrasos, segundo o site FlightAware. Além disso, mais dois mil voos foram cancelados para a terça-feira. Os governadores de oito estados (Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia e Rhode Island) declararam estado de emergência.

Em toda a região, escolas, serviços municipais, comércios e até mesmo a sede das Nações Unidas em Manhattan permaneceram fechadas nesta segunda. Em outros lugares, o transporte público, incluindo o tráfego ferroviário, registrou perturbações nesta segunda. Em Nova Jersey, o serviço foi suspenso em sua totalidade.

Grandes cidades como Nova York, Filadélfia e Boston anunciaram a abertura de centros de aquecimento dedicados a pessoas que ficaram presas nas ruas por causa do frio. Esta tempestade chega pouco depois de o leste do país recuperar a normalidade após a passagem devastadora de outra frente fria que causou mais de 100 mortes.

*AFP