A China manifestou sua disposição em “está disposta a trabalhar junto com os países da América Latina e do Brics, incluindo o Brasil, para defender conjuntamente o sistema multilateral de comércio centrado na Organização Mundial de Comércio e proteger a justiça e a equidade internacional”. Essa declaração surge em resposta à ameaça dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, a partir de sexta-feira (1). O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, ressaltou a importância da parceria com o Brasil. “A China valoriza a cooperação pragmática com o Brasil na área de aviação e outros campos e está disposta a promovê-la com base em princípios de mercado.” Em suas declarações, Guo também abordou as negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. “A China sempre defendeu que todas as partes resolvam as diferenças econômicas e comerciais por meio do diálogo e da consulta em igualdade de condições”.

Além disso, Guo foi questionado sobre a suspensão de novas medidas de controle de exportação por parte dos EUA. Embora não tenha confirmado que a China tenha adotado uma postura semelhante, ele expressou otimismo em relação à possibilidade de os dois países trabalharem juntos para implementar os consensos que foram alcançados nas conversas entre seus líderes.

