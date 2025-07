‘Lula não quer negociar com Trump porque alimenta a discórdia’, diz Flávio Bolsonaro

Senador comparou as declarações do presidente brasileiro um bêbado em uma discussão de bar

O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, declarou que as relações entre o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a Casa Branca estão comprometidas. Segundo ele, a postura do presidente petista, que estaria fomentando a discórdia e atacando o presidente Donald Trump, é a principal razão para essa situação. Em uma entrevista à rádio Itatiaia, Flávio comparou as declarações de Lula a um bêbado em uma discussão de bar. “O Lula parece não querer negociar porque está alimentando uma discórdia, atacando o presidente Trump a todo momento. Sempre que pega o microfone, não parece o presidente da República de uma nação com a importância e o tamanho do Brasil, parece um bêbado discutindo num bar como se estivesse com um amiguinho.”

Flávio também se defendeu em relação às críticas direcionadas ao seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmando que ele apenas “levou informações” com o presidente dos Estados Unidos. O senador considerou injustas as acusações de que Eduardo teria influência sobre Trump, chamando-o de “bode expiatório” nas críticas que surgiram.

Além disso, o senador abordou a possibilidade de sanções americanas que poderiam afetar os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). “Seria desastroso ainda mais aqui para o Brasil. Mas o presidente Trump tem todas as cartas sobre a mesa. Eu acredito que não vai chegar a esse ponto, ou a questão de desligar GPS, muito menos algo militar. A gente não está falando disso hoje, as reações são muito mais comerciais”, disse.

