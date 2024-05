‘Ninguém está acima da lei’, diz campanha de Biden após veredicto contra Trump

Ex-mandatário foi condenado de falsificar registros comerciais para silenciar atriz pornô

EFE/EPA/JUSTIN LANE Ex-presidente dos EUA, Donald Trump, deixa o tribunal depois que um júri o considerou culpado de todas as 34 acusações criminais



A equipe de campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que o veredito contra Donald Trump divulgado pelo júri do julgamento criminal do ex-mandatário em Nova York mostra que “ninguém está acima da lei”. Em comunicado, a equipe de Biden afirmou que Trump, seu futuro rival nas eleições de novembro, “acreditou erroneamente” que não enfrentaria consequências por “violar a lei para seu benefício pessoal”, mas que hoje a realidade mostrou não ser o caso. Donald Trump foi condenado nesta quinta-feira (29) de falsificar registros comerciais para silenciar atriz pornô. Os 12 jurados – sete homens e cinco mulheres – do julgamento criminal decidiram que ele era culpado em consenso. Trump, que compareceu ao tribunal usando uma gravata azul e um broche com a bandeira americana.

Fora do tribunal, os apoiadores e críticos de Trump se envolveram, em alguns casos, em discussões aos gritos, mas sem violência, desde que o veredito foi divulgado. Os dois grupos estão separados por cercas. Trump sempre defendeu ser inocente e descreveu repetidamente esse processo como uma caça às bruxas que busca interferir em sua campanha para as eleições presidenciais de novembro, para a qual ele já é o virtual candidato republicano e enfrentará o atual presidente, o democrata Joe Biden.

O republicano, de 77 anos, se tornou o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser condenado em um processo criminal, assim como o primeiro candidato de um grande partido a concorrer à presidência enquanto condenado por um crime. O juiz Juan Merchan agradeceu ao júri, que deliberou sobre o caso por doze horas, pelo trabalho e atenção durante o mês e meio em que esteve longe da família e do trabalho.

