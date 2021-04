No Japão, floração das cerejeiras mais precoce em 1,2 mil anos alerta para mudanças climáticas

As flores atingiram o seu auge no dia 22 de março, o mais cedo de que se tem registro; evento está ocorrendo cada vez antes devido ao aquecimento global

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Foto tirada no dia 31 de março mostra japonesas registrando a floração das cerejeiras em Tóquio



A floração das cerejeiras é um evento de grande importância para os japoneses, que tradicionalmente se reúnem para contemplar as pétalas brancas e rosas em um fenômeno que dura apenas alguns dias. Esse ano, no entanto, as flores atingiram o seu auge no dia 22 de março em Tóquio e no dia 26 em Kyoto, as datas mais precoces de que se tem registro. Os cientistas apontam que as florações variam de acordo com as condições climáticas de cada ano, mas que o evento de fato está ocorrendo cada vez mais cedo devido ao aquecimento global. Em Kyoto, por exemplo, a floração das cerejeiras aconteceu no meio de abril por séculos, segundo documentos que remontam 812 d.C. Veja fotos da florada do Japão em 2021: