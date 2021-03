No México, mulher de 75 anos tem morte súbita após ser vacinada contra o coronavírus

De acordo com o subsecretário de Saúde do país, Hugo López-Gatellis, a mulher tinha uma doença cardíaca crônica

EFE/ Daniel Ricardez/Archivo Plano de vacinação do México totaliza 3,77 milhões de doses aplicadas até o momento



Uma mulher de 75 anos teve morte súbita pouco depois de ter sido vacinada contra a Covid-19 no México, relataram nesta quinta-feira, 11, as autoridades da Secretaria de Saúde do país, que, contudo, não confirmaram se o óbito teve ou não relação com a inoculação. “Até agora, não há nenhuma informação clara sobre qual poderia ser a causa direta da morte, nem há evidência alguma que sugira que a vacina possa ter estado envolvida na causa da morte desta pessoa. O que encontramos foi doença cardíaca crônica“, declarou o subsecretário de Saúde do país e estrategista contra a pandemia do coronavírus, Hugo López-Gatellis.

López-Gatellis explicou que o caso, ocorrido no município de Metepec, no estado de Hidalgo, está sendo estudado dentro dos Eventos Suspeitos de Atribuição de Vacinação ou Imunização (Esavi). “Este infeliz evento fatal ocorreu em uma mulher de 75 anos, residente de Metepec, que foi vacinada quase ao meio-dia desta quarta-feira”, declarou o subsecretário de Saúde durante entrevista coletiva do relatório técnico diário do coronavírus na Cidade do México. Segundo ele, a pessoa permaneceu sob observação por cerca de 40 minutos depois da inoculação e ao sair da unidade de vacinação teve morte súbita. López-Gatellis relatou que nesta quinta foi realizada a autópsia, que pode ajudar a esclarecer a causa da morte.

O epidemiologista disse também que especialistas do Instituto Nacional de Doenças Respiratórias, Cardiologia e Neurologia estavam envolvidos em um estudo anatomopatológico. Horas antes, o governador de Hidalgo, Omar Fayad, informou ter solicitado uma investigação entre as autoridades sanitárias nacionais e estaduais para descobrir as causas que levaram à “infeliz morte de uma pessoa idosa neste processo de vacinação”. O plano de vacinação para maiores de 60 anos no estado começou na última segunda-feira, 08, na capital Pachuca e na região da serra Otomí-Tepehua com a CoronaVac. Até esta quinta-feira, o México acumulou um total de 193.142 mortes por Covid-19 e 2.151.028 infecções. O país tem em vigor seu plano de vacinação que, até agora, totaliza 3,77 milhões de doses aplicadas.

*Com informações EFE