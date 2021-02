No Texas, milhões de pessoas continuam sem água e luz após nevascas

Além disso, as contas de energia elétrica das residências que continuaram sendo abastecidas na última semana chegaram com valores exorbitantes devido à alta demanda

Já se passou uma semana desde que uma das piores nevascas dos últimos anos atingiu os Estados Unidos, fazendo com que as temperaturas caíssem até -18ºC e causando ao menos 70 mortes pelo país. O Texas, no entanto, continua em estado de emergência, com desabastecimento dos mercados e milhões de residências sem água e energia elétrica. Estima-se que 8,6 milhões de pessoas que vivem no estado não estão recebendo nenhuma gota d’água em suas torneiras. As demais estão recebendo uma água que não é potável, já que as estações de tratamento ficaram sem energia elétrica. Além disso, em muitas residências o frio fez com que a água congelasse dentro das tubulações, que estouraram devido à pressão e acabaram causando vazamentos uma vez que o gelo derreteu.

Outra crise que está sendo enfrentada pelos texanos é a de energia elétrica. Milhões de pessoas ficaram sem luz em casa, mas as que não tiveram cortes receberam contas que chegam aos cinco dígitos devido à relação pouca oferta e muita demanda. A operadora de rede elétrica do Texas costumava cobrar US$ 50 por megawatt/hora. Após a tempestade de neve, o valor atingiu o teto de US$ 9.000 durante a maior parte da semana passada. O jornal norte-americano The New York Times relatou o caso de um morador de Dallas que teve que pagar US$ 16 mil (cerca de R$ 88 mil) por alguns dias de uso de energia, o que esgotou sua poupança. O prefeito de Houston pediu que o governo federal arque com as contas de luz, enquanto o Congresso dos Estados Unidos discute novas estratégias para regular esse mercado.