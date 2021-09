Nos 20 anos do 11 de setembro, Al-Qaeda divulga vídeo com discurso do atual líder do grupo

Imagens foram difundidas por meio do canal de mídia do grupo em meio a rumores de que Al Zawahiri estaria com problemas de saúde ou que teria até morrido

Não se sabe quando o vídeo foi gravado, mas o líder da Al-Qaeda diz que os EUA saíram "destroçados" do Afeganistão, agora dominado pelo Talibã



No dia em que o mundo relembra o ataque ao World Trade Center que matou quase 3 mil pessoas nos Estados Unidos há 20 anos, a organização terrorista Al-Qaeda divulgou um vídeo com o líder do grupo, o egípcio Ayman al Zawahiri, falando durante mais de uma hora sobre diversos temas, principalmente a causa palestina. As imagens foram difundidas por meio do canal de mídia do grupo, a Sahab Media, em meio a rumores de que Al Zawahiri estaria com problemas de saúde ou que teria até morrido. Segundo o Conselho de Segurança da ONU, o líder da organização terrorista está “em algum lugar” entre o Afeganistão e o Paquistão.

Apesar do vídeo ter sido divulgado neste sábado, não há confirmação de que ele teria gravado este vídeo recentemente. No entanto, Al Zawahiri menciona a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, que agora é controlado pelo Talibã. “Hoje, estão saindo do Afeganistão, quebrado e derrotado após 20 anos de guerra”, afirmou o líder da Al Qaeda. No mesmo vídeo, o egípcio também faz um “chamado à guerra” em que “o mundo inteiro é o campo de batalha” e complementa dizendo que “esgotar um inimigo equipado com o armamento mais recente não requer enormes recursos”.

No vídeo, também são exibidos fragmentos de textos em que Al Zawahiri defende que “a jihad é uma tarefa de vida no Afeganistão, Paquistão, nas Filipinas, e onde quer que existam tiranos, déspotas e opressores”. Após a morte do fundador da Al Qaeda, o saudita Osama bin Laden, em uma operação militar em Abbotabad, no território paquistanês, Al Zawahiri assumiu a liderança do grupo, que se viu reduzido a uma rede com várias ramificações, mas sem liderança central, pelas perdas de comandantes e pelo suposto estado de saúde do egípcio.

