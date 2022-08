Nova onda de calor no Reino Unido deve causar invasão de vespas

Temperaturas devem passar dos 35º C e demorar mais do que a última onda

EFE/EPA/NEIL HALL A Europa têm sofrido com a onda de calor nesse verão



A Europa têm sofrido com uma forte onda de calor nesse verão. Nos próximos dias, o Reino Unido deve ter uma nova onda de calor forte e com um plus: uma possível enorme invasão de vespas. O clima quente deve elevar as temperaturas acima de 35º C e pode durar mais do que a última, no mês passado. Por conta da seca, algumas cidades proibiram o uso de mangueiras e lavagens sem necessidade. O forte calor e pouca água ajudam na proliferação de vespas em subsolos. A invasão já acontece na França, onde empresas de controle de pragas aumentaram a demanda. “Este ano, estamos fazendo entre 10 a 12 intervenções por dia. No ano passado, estávamos em cinco”, declarou Sebastien Pommereul, dono de uma dessas empresas. A NHL já emitiu alguns comunicados sobre como evitar ser picado e o que fazer caso seja picado por uma vespa.