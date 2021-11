Nova York fará festa de Ano Novo na Times Square só para vacinados contra a Covid-19

Todas as pessoas a partir dos 5 anos deverão apresentar comprovante de imunização para participar do evento

Pixabay Reveillon na Times Square é tradição nos EUA



A cidade de Nova York terá sua tradicional festa de réveillon na Times Square neste ano. No entanto, só poderão participar aqueles que comprovarem que foram vacinados contra a Covid-19. O prefeito Bill de Blasio anunciou que todas as pessoas com mais de cinco anos terão de apresentar comprovante de vacinação antes de 16 de dezembro, já que são necessárias duas semanas para que o corpo esteja imunizado. As que não puderem receber a vacina por razões médicas serão obrigadas a apresentar um teste negativo 72 horas antes do evento. O chefe do departamento de saúde da cidade, Dave Chokshi, explicou que a razão para o requisito de estar totalmente vacinado é reduzir significativamente o risco de transmissão, “que sabemos que pode ocorrer ao ar livre, embora o risco seja menor”. Ao contrário dos anos anteriores, a festa do ano passado contou com apenas cerca de cem convidados: médicos, enfermeiros, funcionários de supermercados, professores e outros trabalhadores essenciais da pandemia. O prefeito afirmou que a volta do evento é “mais uma prova para o mundo de que estamos 100% de volta”.

*Com informações da EFE