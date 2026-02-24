Nova York impõe toque de recolher diante da chegada de tempestade

Segundo o NWS, a neve pode cair a um ritmo de entre cinco e quase oito centímetros por hora no pior momento da tempestade

Foto de Joseph Prezioso / AFP Ondas gigantes atingem casas na costa de Scituate, Massachusetts, em 23 de fevereiro de 2026



A cidade de Nova York ordenou o fechamento das escolas e recomendou que os motoristas evitem as estradas nesta segunda-feira (23), diante da chegada de uma violenta tempestade de neve ao nordeste dos Estados Unidos. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) afirmou que as condições de nevasca “se materializarão rapidamente”, de Maryland até o sudeste da Nova Inglaterra, o que tornará as viagens “extremamente perigosas”.

Segundo o NWS, a neve pode cair a um ritmo de entre cinco e quase oito centímetros por hora no pior momento da tempestade, com quase 54 milhões de pessoas em sua trajetória. Na madrugada de segunda-feira, a tempestade já havia começado a atingir Nova York, reduzindo a visibilidade a tal ponto que era difícil observar os arranha-céus de Wall Street a partir do bairro vizinho do Brooklyn.

Quedas de energia são consideradas prováveis devido à neve intensa e às fortes rajadas de vento, segundo os meteorologistas. Às 1h39 locais (3h39 de Brasília), quase 80.000 clientes estavam sem fornecimento de energia elétrica no estado de Nova Jersey, segundo o site poweroutage.us.

Mais de 5.000 voos foram cancelados, informou o site de rastreamento FlightAware. Na cidade de Nova York, o prefeito Zohran Mamdani anunciou que as ruas, rodovias e pontes permaneceriam fechadas das 21h00 de domingo até o meio-dia de segunda-feira.

“A cidade de Nova York não enfrentou uma tempestade dessa magnitude na última década”, advertiu Mamdani em uma coletiva de imprensa, instando os moradores a “evitar todas as viagens não essenciais”. O NWS alertou que a neve intensa, os ventos fortes e a baixa visibilidade devem provocar “condições de viagem perigosas ou impossíveis”. Os turistas, no entanto, estavam encantados com o espetáculo da neve. A chilena Macarena González declarou à AFP que era uma “grande experiência”, enquanto percorria a Times Square.

