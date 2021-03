Nova Zelândia emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,3

O hipocentro do tremor foi detectado a dez quilômetros de profundidade no mar e deve causar ondas de até um metro de altura no país

EFE/EPA/USGS HANDOUT O terremoto aconteceu a 178 quilômetros a nordeste de Gisborn e a 228 a leste de Whakatane, ambas cidades da Ilha Norte



Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o nordeste da Nova Zelândia na madrugada desta sexta-feira, 5 (data local). De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora as atividades sísmicas de todo o mundo, o hipocentro do temor foi detectado a dez quilômetros de profundidade no mar. Os relatórios iniciais das autoridades neozelandesas não informaram sobre mortes ou danos materiais na superfície terrestre, mas o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico já avisou que ondas de até dez metros de altura podem atingir o país, além de outras ondas menores que devem chegar em Fiji, Tonga e Vanuatu. A Nova Zelândia fica na área de falha entre as placas tectônicas do Pacífico e da Oceania e registra cerca de 14.000 terremotos a cada ano, dos quais entre 100 e 150 são suficientemente fortes para serem sentidos por seus habitantes.

*Com informações da EFE