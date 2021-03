Região central da Grécia é atingida por terremoto de magnitude 6,3

Apesar do tremor ter sido sentido a quase 400 quilômetros de distância, não houve vítimas ou danos materiais relevantes

EFE/EPA/APOSTOLIS DOMALIS Edifícios públicos e escolas foram evacuados imediatamente por medida de precaução



Um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter atingiu o centro da Grécia nesta quarta-feira, 3, às 12h do horário local (7h de Brasília). O tremor pôde ser sentido na capital Atenas, que fica a quase 400 quilômetros de distância, mas não deixou vítimas ou causou danos materiais relevantes. As emissoras de televisão locais relatam, no entanto, que houve alguns deslizamentos de terra nas estradas próximas. Além disso, o presidente da região da Grécia Central, Konstantinos Agorastos, pediu a evacuação imediata de todos os edifícios públicos e escolas como medida de precaução.

De acordo com o instituto geodésico de Atenas, o epicentro do terremoto situava-se a 16 quilômetros ao sul da cidade de Elassona, no distrito de Lárisa, e a uma profundidade focal de 7,8 quilômetros. Três minutos depois, houve vários tremores secundários com magnitudes entre 4,2 e 4,9. Em outubro de 2020, um terremoto de magnitude 7 que atingiu o Mar Egeu e impactou tanto a Turquia quanto a Grécia deixou mais de 60 mortos, além de cerca de 20 edifícios destruídos.

*Com informações da EFE