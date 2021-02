Usina nuclear de Fukushima registra vazamento após terremoto no Japão

A investigação de possíveis novos danos pode prolongar o já demorado processo de desativação da instalação

EFE/EPA/JIJI PRESS A Companhia Elétrica de Tóquio confirmou vazamentos de água de resfriamento em dois reatores nucleares



A usina nuclear de Fukushima informou nesta sexta-feira, 19, que dois reatores estão com vazamento de água, um possível sinal de que a instalação sofreu danos com o terremoto que atingiu o Japão na semana passada. O porta-voz da Companhia Elétrica de Tóquio, Keisuke Matsuo, afirmou que aparentemente apenas o interior dos edifícios foi impactado. Ainda assim, os possíveis novos danos podem prolongar ainda mais o processo de fechamento da usina nuclear, que já está previsto para levar décadas. Em 2011, um outro terremoto seguido de um tsunami danificou o sistema de resfriamento da instalação em Fukushima, fazendo com que três reatores derretessem e houvesse vazamento de combustível nuclear. Por precaução, a Companhia Elétrica de Tóquio afirmou que irá monitorar a água e a temperatura dos vasos de contenção.

Desde o terremoto e o tsunami de 2011, a usina nuclear de Fukushima registra frequentemente vazamentos da água utilizada para resfriamento. Para compensar essa perda, mais água está sendo levada aos reatores. No entanto, após o terremoto da semana passada, os níveis de água estão mais baixos do que nunca, indicando um vazamento ainda maior do que antes, segundo a Companhia Elétrica de Tóquio.