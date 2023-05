Nova Zelândia perde 400 mil ovelhas em um ano, mas animal ainda supera número de habitantes do país

Ex-colônia britânica é um dos principais exportadores mundiais de lã; aumento dos custos de produção e a queda dos preços do produto afetaram o tamanho dos rebanhos

Marty MELVILLE / AFP Nova Zelândia é um dos principais exportadores mundiais de lã



Apesar de ter registrado o menor número de ovelhas desde a década de 1850, o animal ainda é maioria na Nova Zelândia e supera a quantidade de habitantes no país, revelam os dados da agência pública de estatística divulgados nesta segunda-feira, 22. Atualmente há menos cinco ovelhas por habitante, o que representa uma perda de 400 mil cabeça, 2% a menos do que no censo anterior, segundo balanço da produção agrícola local divulgado a cada cinco anos pelo órgão Stats NZ. Em junho de 2022, no país, com 5,2 milhões de habitantes, havia 25,3 milhões de ovinos. “A proporção de ovelhas por habitante caiu para menos de cinco para um em 2022, pela primeira vez desde 1850, quando as ovelhas foram contadas pela primeira vez”, disse a agência. “Em 1982, havia 22 ovelhas per capita na Nova Zelândia”, lembrou. “A Austrália tem hoje três vezes mais ovelhas do que a Nova Zelândia, embora a proporção seja de apenas três ovelhas por habitante, aproximadamente”, explicou o NZ Stats em seu relatório. A Nova Zelândia é um dos principais exportadores mundiais de lã. No ano passado, o país exportou US$ 284 milhões de dólares (em torno de R$ 1,42 bilhão de reais na cotação atual). O aumento dos custos de produção e a queda dos preços da lã afetaram, no entanto, o tamanho dos rebanhos. Eles vêm diminuindo desde a década de 1980, quando havia 72 milhões de ovelhas no país.