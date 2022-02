Novas explosões são registradas durante a madrugada em Kiev

Pela segunda noite seguida, a capital é fortemente atacada pelas tropas russas

Reuters Cidade está sendo atacada por 'todos os lados', segundo relatos



A capital da Ucrânia, Kiev, voltou a ser bombardeada na madrugada. Após alguns ataques nas primeiras horas da sexta-feira, na madrugada deste sábado, 26, explosões e incêndios estão sendo registrados na cidade. Os ataques começaram por volta das 4h (horário local/ 23h no horário de Brasília). Os militares ucranianos informaram em nota que repeliram ataques na Peremohy Avenue, a segunda via pública mais longa de Kiev, além de ataques em um gerador de energia e base militar. Relatos colocam os combates no leste, oeste e sul da capital. Ainda não há relatos de áreas residenciais atingidas, feridos ou mortos. O presidente Zelensky disse em pronunciamento que essa noite seria a mais díficil para manter Kiev longe das tropas russas.

The sound of fighting reportedly in Kyiv tonight. https://t.co/2eFszxlO7v pic.twitter.com/yDt2Dc1xjV — Rob Lee (@RALee85) February 25, 2022