Com Arábia Saudita e Singapura, nove países têm casos confirmados de coronavírus

China, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Vietnã também estão na lista

EFE Número de casos confirmados em toda a China da nova doença é de 631, e apenas em cinco regiões do país nenhum foi registrado



Com as novas confirmações de infecções por um novo tipo de coronavírus, já são nove países com casos registrados: China, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Vietnã, Cingapura e Arábia Saudita. Outras duas regiões — Hong Kong e Macau — também confirmaram pacientes com a doença.

O caso mais recente até o momento foi na Arábia Saudita, confirmado pelo ministro das Relações Exteriores da Índia, Vellamvelly Muraleedharan. Uma enfermeira indiana foi infectada em território saudita. Também nesta quinta-feira (24), foi informado que há um caso em Singapura, segundo o ministro da Saúde do país, Gan Kim Yon.

O paciente, que está isolado em um hospital, é um chinês de 66 anos proveniente justamente de Wuhan, que chegou a Singapura com a família na última segunda.

De acordo com uma contagem atualizada às 18h00 (local, 7h de Brasília) desta quinta pela televisão estatal “CGTN”, o número de casos confirmados em toda a China da nova doença é de 631, e apenas em cinco regiões do país nenhum foi registrado. O número de mortes permanece em 17 por enquanto, todas na província de Hubei.

Brasil

O secretário substituto da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Julio Croda, reafirmou nesta manhã que não existe até o momento nenhum caso de coronavírus no Brasil.

Até o momento, segundo o secretário, foram registradas suspeitas de síndrome gripal no Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Porém, todos os casos foram descartados de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS).

